Таллин, 5 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Электрокабель EstLink 1 между Эстонией и Финляндией в связи с профилактическими работами отключен рано утром 5 июля и возобновит работу вечером 6 июля.

svopi.ru Обрезанный телефонный кабель

Как сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR, изначально планировалось отключение на пять дней в начале июня, однако из-за сложной геополитической ситуации время работ было сокращено.

В конце апреля и начале мая также планировалось техническое обслуживание соединения EstLink 2. Системные операторы двух стран — государственные корпорации Эстонии и Финляндии Elering и Fingrid тоже отменили отведенный на это двухнедельный перерыв.

Одна часть работ была проведена без отключения, а другая отложена на неопределенный срок.

В настоящее время между Эстонией и Финляндией существует два соединения постоянного тока — EstLink 1 и EstLink 2 — с общей пропускной способностью 1 000 мегаватт. Первое сообщение между Эстонией и Финляндией было запущено в 2006 году, второе — в 2013 году.

Соединение EstLink 2 обошлось странам в 320 млн евро, его протяженность превышает 150 км, а мощность составляет 650 мегаватт.