Москва, 5 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. ВСУ делают всё, чтобы российские войска не останавливались в границах Донбасса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Они сами ведут всё к тому, чтобы наши войска не останавливались у границ ЛНР и ДНР. Потому что удары наносятся с территории Харьковской области, других регионов», — сказал Володин.

По его убеждению, специальная военная операция закончится, в том числе когда Украина перестанет наносить удары по Брянской, Курской и Белгородским областям.

Так Володин отреагировал на выступление депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова, который выразил возмущение обстрелами регионов России со стороны Украины.