Москва, 5 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Рубль продолжает отступать третий день подряд, ускорив падение во вторник, 5 июля. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, пара доллар/рубль подскочила из области 55 руб. к отметке 58 руб., которая представляет ближайший барьер для котировок на пути к уровню 60 руб. С начала сессии российская валюта потеряла уже почти 4,5%.

Похоже, отметил эксперт, властям РФ наконец-то удалось достучаться до рубля посредством активизации разговоров о подготовке мер для нормализации курса за счет валютных интервенций, включая применение бюджетного правила в несколько ином формате. Также над «россиянином» довлеет перспектива восстановления импорта — с большой долей вероятности за счет азиатского рынка. Параллельно прогнозируется дальнейшее падение импорта из-за санкций коллективного Запада, сказал он.

По его словам, к этим драйверам можно добавить перспективу дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ и чрезмерную перекупленность рубля, которая накопилась за последние четыре месяца. Однако это не значит, что путь доллара наверх будет «прямым и гладким», поскольку на дальнейших попытках роста возможны приступы продаж с возвращением в игру на более низких позициях, — считает эксперт.

В целом же, отметил он, перспектива возвращения выше 60 руб. становится все ближе, тогда как в роли ближайшей поддержки теперь выступает нисходящая 20-дневная скользящая средняя в районе 55,80 руб.