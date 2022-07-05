Москва, 5 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол о прекращении действия соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума

Решение о прекращении действия соглашения принято по итогам проведенной исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств (СНГ) инвентаризации договорно-правовой базы содружества.

Основанием для такого решения стала утрата актуальности регулируемых соглашением вопросов. За время действия соглашения в государствах — участниках СНГ его реализация на практике не осуществлялась. Не подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, делопроизводство по которым не завершено в СССР и по которым не истекли сроки действия охранного документа, в связи с чем не зафиксировано ни одного случая рассекречивания изобретений с использованием предусмотренных соглашением процедур.