Вашингтон, 5 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Спустя 11 лет после релиза The Elder Scrolls V: Skyrim, моддеры (создатели модификаций в видеоиграм) добавили в игру работающие лестницы. Об этом 5 июля сообщает портал GamesRadar.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Как отметила редакция издания, постороннему человеку может показаться, что это незначительное нововведение, однако в действительности оно много значит для сообщества. Автор статьи обратил внимание, что технически мод EVG Animated Traversal добавляет в Skyrim не только лестницы, но и новые анимации, которые позволяют персонажу игрока перепрыгивать через стены, «подныривать» под препятствия, протискиваться через узкие места, взбираться на уступы и т.д. Разработчики выложили в Сеть видео с демонстрацией дополнения. Скачать его можно на странице портала NexusMods.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиасты выпустили к Skyrim дополнение, которое добавляет в игру высокодетализированных драконов. Мод под названием Bellyaches 16K-8K Dragon Replacer Pack также можно скачать на NexusMods.