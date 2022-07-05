Тунис, 5 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Президент Туниса Кайс Сайед опубликовал официальное заявление, в котором призвал жителей страны проголосовать «за» проект новой конституции на референдуме, который состоится 25 июля. Заявление, как сообщает Babnet, было опубликовано государственными СМИ Туниса во вторник, 5 июля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

В своём обращении президент Туниса призвал граждан защитить завоевания тунисской революции 2013 года и защитить страну от внешних и внутренних угроз.

«Скажите «да», чтобы государство не впало в кризис, и чтобы цели революции были достигнуты, чтобы не было ни нищеты, ни терроризма, ни голода, ни несправедливости, ни боли. Всем известно, что Тунис страдал на протяжении десятилетий. Нам известны неоднократные попытки нанести удар по единству государства, чтобы не допустить этого впредь», — говорится в заявлении главы государства.