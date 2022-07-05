Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга по внутренней политике Максим Мейксин избран новым председателем Городской избирательной комиссии. Голосование по его кандидатуре прошло 5 июля на первом заседании Горизбиркома в обновлёеном составе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Максим Мейксин

«Число голосов, поданных за Мейксина Максима Семёновича, — 13. Число голосов, поданных против Мейксина Максима Семёновича, — 0. По итогам тайного голосования, председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии избран Мейксин Максим Семёнович», — огласили на заседании Горизбиркома.

В тот же момент коллеги по избирательной комиссии поздравили Мейксина с избранием председателем. Затем члены органа утвердили результаты голосования. Заместителем председателя избран Олег Зацепа.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия ранее выдвинула кандидатуру Мейксина на должность председатель Горизбиркома. В связи с избранием на новый пост Мейксин должен будет покинуть должность вице-губернатора и члена правительства Санкт-Петербурга.