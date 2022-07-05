Пермь, 5 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 4 июля, госпитализировали семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Показатель второй день подряд сохраняется на одном уровне, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 371 643 заражения коронавирусом, в том числе 47 случаев 4 июля. Новые случаи отмечены в семи муниципальных образованиях: в Перми, в Октябрьском, Чайковском, Пермском, Чернушинском, Карагайском и Кунгурском муниципальных и городских округах.

За последние сутки в Прикамье от коронавирусной инфекции скончался один человек. Число жертв заболевания достигло 8843. Выздоровели в общей сложности 362 484 человека.