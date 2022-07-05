Москва, 5 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Временное соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года и предусматривает преференциальный режим ввоза для ограниченного перечня товаров.

Стороны соглашения должны начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле (ССТ) не позднее чем в течение 1 года после его вступления в силу. Новое ССТ охватит практически всю торговлю товарами. Одним из пунктов временного соглашения установлено, что соответствующие переговоры нужно завершить не позднее чем через 3 года после вступления временного соглашения в силу.

В связи с тем, что временное соглашение действует до 27 октября 2022 года, а переговоры по заключению нового ССТ к этому сроку могут быть еще не завершены, во избежание прекращения преференциального режима торговли с Ираном 14 марта 2022 года в Тегеране был подписан протокол о продлении срока действия Временного соглашения на 3 года или до вступления в силу нового ССТ, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.

Временное соглашение формирует основные правила торговли между Евразийским экономическим союзом и государствами — членами союза, с одной стороны, и Ираном, с другой стороны, в максимально возможной степени приближенные к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе такие, как режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования.

В отношении ограниченной номенклатуры товаров, приведенной в соглашении, принимаются обязательства по отказу от применения количественных запретов и ограничений на ввоз товаров, подпадающих под либерализацию, и положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования в отношении таких товаров.

Эффект от соглашение ожидается в размере 40 млн долларов, отметил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.