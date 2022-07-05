Саранск, 5 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 18 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 212 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 68 726 случаев заражения коронавирусом, из них 11 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы шесть пациентов, накануне в больницы попали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались пять жителей республики.