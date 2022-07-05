Москва, , 13:20 — REGNUM Нефть подорожала почти на 2% в ходе торгов понедельника (4 июля), завершив торги в районе 113,50 долларов за баррель после того, как отметка 110 долларов на этот раз выстояла в качестве поддержки. Об этом 5 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, 5 июля восходящий уклон сохраняется — Brent едва не дотянулась до уровня 115 долларов, после чего частично откатилась, прибавляя с начала дня порядка 0,4%.

Сейчас, отметил он, когда покупатели снова перехватили инициативу, в центре внимания игроков находится угроза дальнейшего сокращения мирового предложения. По его словам, страхи на этом фронте подпитываются на фоне забастовок в Норвегии, где свою деятельность приостановили три месторождения, и если требования бастующих не будут выполнены, в среду закроются еще три месторождения. Тем временем крупнейшие экспортные терминалы Ливии остаются в режиме форс-мажора, что также способствует перебоям в поставках, сказал он.

По его словам, с другой стороны, восходящий потенциал на рынке черного золота ограничивается перспективами падения спроса на фоне усиливающейся угрозы мировой рецессии и новых вспышек заражения коронавирусом в Китае, который в случае дальнейшего роста числа заражений с легкостью вернуть часть недавно отмененных ограничений.

Так, считает эксперт, нестабильная эпидемиологическая обстановка в Поднебесной в сочетании с тревожными экономическими сигналами не предполагают возвращения Brent к долгосрочным максимумам, отмеченным в марте. Но и значимого падения цен не ожидается, пока рынок наблюдает сокращение поставок в разных уголках мира, сказал он.