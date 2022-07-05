* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:19 — REGNUM Террористическая группировка «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане) взяла на себя ответственность за атаки на четыре автобуса, принадлежащие 207-му армейскому корпусу «Аль-Фарук», которые были совершены вооружёнными людьми 4 июля в административном центре провинции Герат. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Веб-сайт Amaq, связанный с «Велаят Хорсана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сегодня, 5 июля, опубликовал информационный бюллетень, в котором говорится, что это нападение было совершено двумя его членами.

Хотя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщило о жертвах этих нападений, оно заявило, что нападение было осуществлено двумя коммандос этой группировки.

По данным источников, в результате этой атаки по меньшей мере 18 человек погибли и более 20 получили ранения.