Тюмень, , 13:19 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 18 выздоровевших и двух госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 5 июля коронавирус выявили у трёх тюменцев. Это на три человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 июля коронавирус выявили у 192 187 человек, выздоровели 187 627 пациентов, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).

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