Воронеж, 5 июля 2022, 13:18 — REGNUM Более 130 жителей Воронежской области привлечены к административной ответственности за нарушения правил охоты. Об этом сообщил областной департамент природных ресурсов 5 июля.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871
Василий Перов. Охотники на привале. 1871

Во втором квартале 2022 года охотоведами на территории Воронежской области было проведено 817 рейдов по охране объектов животного мира на территории охотничьих угодий.

У нарушителей было изъято десять единиц охотничьего огнестрельного оружия, пять капканов, в также 101 единица сетей.

По выявленным нарушениям было составлено 138 протоколов по части 1 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Данная статья предусматривает максимальное наказание для граждан в виде лишения права на охоту на срок до двух лет.