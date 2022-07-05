Воронеж, , 13:18 — REGNUM Более 130 жителей Воронежской области привлечены к административной ответственности за нарушения правил охоты. Об этом сообщил областной департамент природных ресурсов 5 июля.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

Во втором квартале 2022 года охотоведами на территории Воронежской области было проведено 817 рейдов по охране объектов животного мира на территории охотничьих угодий.

У нарушителей было изъято десять единиц охотничьего огнестрельного оружия, пять капканов, в также 101 единица сетей.

По выявленным нарушениям было составлено 138 протоколов по части 1 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Данная статья предусматривает максимальное наказание для граждан в виде лишения права на охоту на срок до двух лет.