Чебоксары, , 13:18 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении заведующей домом престарелых в Батыревском районе. Её обвинили в похищении пенсии умершей подопечной, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попала руководитель отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения «Батыревский центр социального обслуживания населения». По версии правоохранителей, она получила на временное хранение от одной из подопечных банковскую карту, на которую начислялась пенсия, и сняла 7,4 тыс. рублей, перечисленных пенсионерке после её смерти.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемая признала вину, ущерб возместила в ходе следствия.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ («Кража с банковского счёта»). Материалы переданы в Батыревский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Козловском районе Чувашии трём парням вынесен условный приговор за кражу денег у учительницы.

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