Йошкар-Ола, 5 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 5 июля лечение получают 32 пациента, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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У всех пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 29 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние трех пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) подключен один человек. Семь пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы шесть человек, выписаны четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 июля выздоровели с начала пандемии 43 599 жителей республики, за последние сутки выписаны восемь человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 737 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.