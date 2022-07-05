Грозный, 5 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов раскрыл численность чеченских подразделений, участвующих в специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации. Всего из республики, по его словам, отправились выполнять свой воинский долг около десяти тысяч силовиков.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«С 24 февраля из Чеченской Республики участие в специальной операции приняли более десяти тысяч человек наших сотрудников. Это бойцы «Ахмата» — легендарного полка имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, полка №1, нефтеполка, управления вневедомственной охраны… Помимо этого, из Чеченской Республики по призыву Рамзана Кадырова, по зову сердца собрались настоящие патриоты России — 4 тыс. человек добровольцев. Их обучили в университете спецназа. <…> Сомнений быть не должно: и ДНР, и Николаев, и Херсон, и Одесса… — пока президент РФ Владимир Путин не остановит нас, мы дойдем до Берлина и победим!».

Как подчеркнул Даудов, в первую очередь бойцы из Чечни, освобождая Донбасс от фашизма, защищают ценности ислама, выполняют волю Всевышнего.