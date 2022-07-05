Таллин, , 13:15 — REGNUM Большинство эстонских предприятий пищевой промышленности работают в убыток и находятся на грани выживания, сообщила в интервью национальному радио Vikerraadio глава Союза предприятий пищевой промышленности страны Сирье Потисепп.

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Она связала драматическую ситуацию в отрасли с бурным ростом цен на все, что связано с производством пищевой продукции, в первую очередь, с инфляцией на ресурсы. Пытаясь удержать клиентов, предприятия не спешат в таких же пропорциях увеличивать цены на свой продукт.

По ее словам, это значит, что сектор пищевой промышленности Эстонии в настоящий момент получает крайне маленькую прибыль. Например, мясная промышленность в минусе уже с 2021 года, хлебопекарная — в небольшом минусе, а рыбная — пока в небольшом плюсе.

«Только сектор молочного хозяйства смог относительно удачно провести повышение цен. Но потребители ощущают это больше всего», — добавила Потисепп.

Общая прибыль пищевой промышленности в первом квартале этого года составила всего три миллиона евро — это наименьшая цифра за последние годы. По оценке Потисепп, имеющей 40-летний стаж работы в сфере пищевой промышленности, такой сложной ситуации за эти годы еще не было: «Даже в 1990-е настроение не было таким негативным».

Потисепп добавила, что осенью в секторе пищевой промышленности Эстонии грядет новое повышение цен. Это значит, что потребители станут еще чувствительнее и начнут ориентироваться исключительно на цены, то есть предпочитать более дешевую импортную продукцию, убеждена глава Союза предприятий пищевой промышленности страны.