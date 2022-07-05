Москва, 5 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств — членов Евразийского экономического союза, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Соглашение направлено на реализацию пункта 53 протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов и основано на необходимости обеспечения полноты и своевременности поступления сумм ввозных таможенных пошлин в доход бюджетов государств — членов Евразийского экономического союза.

Предусматривается, что проверка соблюдения уполномоченными органами государств — членов Евразийского экономического союза положений протокола осуществляется ежегодно высшими органами государственного финансового контроля государств — членов организации в рамках совместных контрольных мероприятий.