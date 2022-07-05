Йошкар-Ола, 5 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 5 июля выздоровели с начала пандемии 43 599 жителей республики, за последние сутки выписаны восемь человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 737 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 июля лечение получают 33 пациента, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех пациентов диагностирована пневмония.