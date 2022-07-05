Москва, 5 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Шведская компания IKEA приостановила возможность совершать покупки во время онлайн-распродажи. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании.

mastrminda Магазин IKEA

«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы», — говорится в объявлении, размещённом на главной странице портала.

В компании напомнили, что «товаров на складах достаточно», при этом магазины закрыты. Посетителям предложили следить за обновлениями на сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, компания IKEA объявила онлайн-распродажу товаров. Шведский производитель мебели покидает российский рынок.