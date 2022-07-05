Лима, 5 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Транспортники столицы Перу Лимы досрочно завершили забастовку после достижения соглашения с правительством о компенсации высоких цен на топливо, ставших причиной остановки работы. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Federico Столица Перу — Лима

Лидер одного из профсоюзных объединений Рикардо Пареха объяснил, что забастовка была отменена в конце дня после достижения взаимопонимания с заместителем министра транспорта страны Луисом Риверой.

Он добавил, что на данный момент продолжается диалог с министерством транспорта и коммуникаций в поисках финансовой поддержки со стороны государства, чтобы транспортные компании могли продолжать предоставлять услуги, несмотря на рост цен на топливо.