Токио, 5 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Lollipop Chainsaw получит ремейк в 2023 году под руководством студии Dragami Games. Об этом 5 июля написал на своей странице Twitter бывший глава Kadokawa Games Йошими Ясуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Ясуда и раньше говорил о планах переиздать игру, но официально о ремейке стало известно только 5 июля 2022 года. Также известно, что над проектом будут работать не только новые участники, но и разработчики, создавшие оригинал.

Напомним, что оригинальная Lollipop Chainsaw вышла в 2012 году на Xbox 360 и PlayStation 3. Сюжет игры разворачивается вокруг чирлидерши Джульет, которая сражается с живыми мертвецами.