* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, 5 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В результате взрыва бомбы в афганской провинции Кундуз четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Местные источники в провинции Кундуз уточняют, что бомба была заложена в талибском (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пикапе и взорвалась около 8:30 5 июля.

Взрыв произошёл во время патрульного объезда.

Напомним, две недели назад в уезде Имам-Сахиб этой провинции на мине подорвался пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).