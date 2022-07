Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Видеоблогер и пользователь Reddit Let me solo her, ставший известным после выхода Elden Ring, заявил, что не прекратил вновь и вновь проходить игру, как решили некоторые пользователи Сети. Об этом 5 июля сообщает журнал PC Gamer.

Elden Ring Скриншот из игры Elden Ring

«Поскольку многие люди спрашивают меня или думают, что я на пенсии, я счастлив сказать, что это не так, и я все еще в силе», — написал Let me solo her. Он добавил, что уже «сбился со счёта», но уверен, что убил Малению (финальный «босс» Elden Ring) уже более 2 тыс. раз.

Для справки: Let me solo her стал, в частности, известен тем, что играет в Elden Ring за почти голого персонажа, который носит на голове котелок. Ранее он выложил в Сеть видео, в котором показал, как проходит день его жизни в игре.

