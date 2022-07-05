Чита, 5 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 5 июля в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой на реках края решено ввести режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Наводнение в Забайкалье

«На эти дни — максимальная готовность сил, средств, техники, людей, проверьте пункты временного размещения и так далее, потому что прогноз — крайне неблагоприятный. Может случиться моментальное паводковое явление, мы это всё с вами уже давно проходили, так что опыт и квалификация у нас имеются, техника есть, люди обучены.

Ещё раз говорю — максимальное внимание на сегодня, завтра, послезавтра. И потом пойдёт откат по волне, естественно, нужно отслеживать, как будет развиваться гидрологическая обстановка на наших малых и больших реках», — пояснил и. о. председателя регионального правительства Андрей Кефер

Он также поручил и. о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергею Кривощекову лично выехать в Красночикойский район, чтобы принять решение по восстановлению проезда через реку Менза и устранить последствия первой волны наводнения этого года.

Начальник главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов отметил, что решение о переводе территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края в режим повышенной готовности принято для своевременного реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию.

«В целях своевременного принятия управленческих решений также приведен в готовность постоянно действующий межведомственный оперативный штаб. Обеспечение оперативного маневрирования сил и средств, помощь пострадавшему населению, проведение эвакуационных мероприятий, доставка гуманитарных грузов и предметов первой необходимости — вопросы, которыми будет заниматься штаб. Также принято решение о привлечении воздушного судна МЧС России Ми-8», — сказал он.

Главам муниципальных образований рекомендовано провести ряд превентивных мероприятий, при этом особое внимание уделить готовности системы оповещения, проработать маршруты эвакуации населения в пункты временного размещения, их готовность. Заблаговременно обеспечить все вопросы жизнедеятельности и жизнеобеспечения граждан.

По поручению губернатора края Александра Осипова необходимо особое внимание обратить на своевременное оказание помощи людям, особенно маломобильным группам — пенсионерам и семьям с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды известило о вероятном резком подъеме уровней воды в малых реках с подтоплением пойм 5–6 июля.

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