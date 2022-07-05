Нижний Новгород, , 13:11 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 33 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 623 человек на утро 5 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 24 жителя области, накануне в больницы попали девять человек.

С начала пандемии в регионе выявили 424 055 случаев заражения коронавирусом, из них 27 — за минувшие сутки. 11 574 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе не регистрировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 52 жителя региона.