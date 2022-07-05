Москва, , 13:10 — REGNUM В ходе своего визита во Вьетнам, который пройдет 6 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается обсудить с вьетнамским руководством стратегическое сотрудничество двух стран, включая в области обороны. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Стороны намерены обсудить состояние и перспективы продвижения российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-экономическое и научно-технологическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, гуманитарные обмены», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Лавров проведёт переговоры 6 июля с министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном, а также встретится с высшим руководством страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском посольстве в Ханое рассказали, что во время своего визита во Вьетнам министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт с вьетнамским руководством обсуждение состояния и перспектив укрепления отношений двух стран.