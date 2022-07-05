Омск, 5 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявлено 34 носителя коронавируса, выздоровели 27 человек, госпитализация потребовалась 47 заболевшим (4 июля — шестерым). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

За весь период пандемии в Омской области коронавирус выявили у 209 834 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 203 827 человек.

Напомним, 4 июля в Омской области было подтверждено 36 случаев заражения, выздоровели 22 человека.