Джакарта, 5 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2577 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 5 июля в Индонезии выявили 6 097 928 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 1691 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 923 808 человек.

В период с 4 по 5 июля от COVID-19 умерли восемь человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 766 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило, что число случаев заражения штаммами «Омикрона» BA.4 и BA.5 увеличилось до 1179.

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