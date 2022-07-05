Казань, 5 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Татарии с начала реализации госпрограммы поддержки семей выдано более 360 тыс. сертификатов на материнский капитал. Среди отцов обладателями данных документов стали свыше 500 человек, сообщает управляющий отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Propfr.ru Семейный капитал

Получить финансовую помощь могут единственные усыновители второго, третьего ребенка или последующих детей, которые ранее не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года.

Маткапитал предоставляется также усыновителям первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

«Распоряжаться денежным средствами по капиталу мужчины могут в тех же целях, что и женщины, за исключением формирования накопительной пенсии мамы», — пояснил Вафин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России с 1 мая 2022 года вступил в силу закон о праве отцов на материнский капитал. Закон предусматривает также возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти отца, одного воспитывающего двух и более детей.

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