Семилуки, Воронежская область, , 13:08 — REGNUM Житель Воронежской области ударил незнакомого мальчика головой о стену в подъезде. Ребёнок получил сотрясение мозга, агрессивному мужчине суд назначил 280 часов обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Семилукского районного суда.

Суд

Согласно материалам уголовного дела, в августе 2021 года житель города Семилуки вышел из своей квартиры и встретил в подъезде двоих подростков. Он спросил, проживают ли они в этом доме, и, услышав отрицательный ответ, нецензурно обругал детей, а затем схватил одного из них и ударил головой о стену в подъезде. Ребёнок получил сотрясение головного мозга.

Преступление мужчины было квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сам подсудимый в суде свою вину полностью признал и раскаялся, однако от дачи показаний отказался. Мировой судья назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.