Москва, , 13:15 — REGNUM В Кремле ведут работу по чрезвычайно важному вопросу, связанному с блокадой транзита грузов в Калининград. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 5 июля журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, рассмотрели ли в Кремле пакет мер против блокады Калининграда, о разработке которого ранее заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Песков отметил, что накануне ему уже задавали такой вопрос.

«Нет, ничего не поменялось, мы работаем. Эта тема чрезвычайно важная, и работа ведётся», — заверил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиханов рассказал, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду Литвой транзита грузов в Калининград. Глава региона 5 июля также заявил, что российская сторона может применить «крайние» экономические меры.

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