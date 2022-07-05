Ижевск, , 13:06 — REGNUM В полицию Удмуртии с сообщением о краже денежных средств обратилась 34-летняя жительница республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Французская посылка Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, в одной из социальных сетей в мае текущего года она познакомилась с мужчиной, который представился иностранным военнослужащим. В ходе общения он предложил отправить женщине на хранение посылку с важными документами и денежными средствами. Он убедил знакомую, что для получения «заграничной» посылки необходимо заплатить налог. На оплату налога она оформила кредит на 160 тыс. рублей.

Мошенник пообещал, что при получении посылки с деньгами она вернет себе все, что потратила. Для оплаты налога средства женщина направила на указанные знакомым счета.

При этом в ходе переписки с транспортной компанией у женщины стали требовать более крупные суммы, о чем она сообщила «военному». Он убеждал ее взять новый кредит или занять деньги у знакомых. После этого переписка прекратилась. А женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области жертвами интернет-преступников стали уже 898 человек (+ 55 за последнюю неделю). Преступники использовали страницы социальных сетей, обманывали при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты объявлений. Они представлялись сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками ФСБ, следственного комитета, покупателями; родственниками и знакомыми. Общий ущерб превысил 170 млн рублей.

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