Снежинск, Челябинская область, 5 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Жительница Снежинска Челябинской области лишилась денег, пытаясь забронировать номер в отеле на побережье Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Пострадавшей оказалась дама 1979 года рождения. Она собралась в отпуск в Сочи и решила забронировать номер через сайт. На сайте женщина оставила заявку и через некоторое время получила уведомление о стоимости брони и ссылку на форму оплаты. По этой ссылке гражданка перевела 48,6 тыс. рублей.

Затем с ней связался неизвестный гражданин и заявил, что она ввела некорректные данные и для возврата денег и корректировки сведений нужно снова перейти по ссылке и заполнить форму. Женщина это сделала, вела поступивший ей код и лишилась ещё 23,6 тыс. рублей.

Затем челябинка позвонила в отель и поняла, что её обманули. После этого гражданка заявила в полицию.