Курск, 5 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Спецслужбы Украины начали продвигать свои публикации через механизм предложенных новостей «ВКонтакте», сообщила 5 июля пресс-служба администрации Курской области.

Телеграм-канал администрации Курской области Пример «украинской пропаганды»

«Они все построены по одной схеме: 80% текста — реальные факты, а еще 20% направлены на создание отношения к тому или иному событию в нужную для иностранных спецслужб сторону. Зарегистрированы десятки ботов «жителей Курской области», которые разбрасывают и комментируют подобные новости», — заявили в администрации.

Администраторов таких групп просят проверять информацию перед публикацией.