Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о механизме оплаты судебных экспертиз, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Устанавливается, что размер вознаграждения за проведение судебной экспертизы экспертом государственного судебно-экспертного учреждения, назначенной по ходатайству лица, участвующего в деле, определяется судом по согласованию со сторонами и по соглашению с руководителем государственного судебно-экспертного учреждения.

В случае неисполнения сторонами обязанности по предварительному внесению на депозитный счет суда денежных сумм, подлежащих выплате экспертам, если в дальнейшем они не произвели оплату экспертизы или оплатили ее не полностью, денежные суммы в счет выплаты вознаграждения за проведение экспертизы, а также возмещения фактических расходов эксперта, судебно-экспертного учреждения, понесенных в связи с проведением экспертизы, подлежат взысканию с одной стороны или с обеих сторон и распределяются между ними в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом РФ.

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