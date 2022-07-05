Нукус, Узбекистан, 5 июля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Конфликты в Туркестане выгодны Западу, который пытается затянуть в них Россию, Китай и Иран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

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Андрей Грозин Понятно, кому выгодно раскачивание ситуации в Узбекистане. Не Китаю, не России, не Ирану и даже не Афганистану, который поглощён своими собственными проблемами. Это выгодно конкурентам всех этих вышеперечисленных стран. А конкуренты — это коллективный Запад, до недавнего времени бывший нашим партнёром. Запад реально заинтересован создать и Москве, и Пекину проблемы в регионе, с которым они непосредственно граничат. Разжечь в этом регионе пожар, чтобы русские, китайцы, персы занимались не интеграцией и реализацией совместных экономических проектов, а тушили пожары, горючего материала для которых в пяти центральноазиатских республиках гигантское количество.

Напомним, что в связи с внесёнными изменениями в узбекскую конституцию 1 июля резко обострилась обстановка в Каракалпакии.