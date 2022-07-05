Москва, 5 июля 2022, 13:04 — REGNUM Сообщения об отказе председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Россию не соответствуют действительности, сообщил 5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что «по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены».
Напомним, ранее японская газета Yomiuri сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы ответил отказом на приглашение посетить Россию.
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