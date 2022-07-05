Москва, , 13:04 — REGNUM Сообщения об отказе председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Россию не соответствуют действительности, сообщил 5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет. Это не так. Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определённые ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что «по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены».

Напомним, ранее японская газета Yomiuri сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы ответил отказом на приглашение посетить Россию.

Читайте также: Yomiuri: Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение посетить Россию