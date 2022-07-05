Москва, 5 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о банке данных экстремистских материалов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно принятому закону, для обеспечения деятельности федеральных органов государственной власти по противодействию экстремистской деятельности Минюст ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими и экстремистские материалы.

Сведения, содержащиеся в банке данных экстремистских материалов, являются информацией ограниченного доступа и предоставляются должностным лицам органов, участвующих в противодействии экстремистской деятельности, в соответствии с их компетенцией, установленной федеральными законами, нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ.

Порядок формирования, ведения и использования банка данных экстремистских материалов устанавливается федеральным органом государственной регистрации.

Кроме того, для проведения по обращениям избирательных комиссий проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах, Минюст ведет единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Совфед обсудит закон 7 июля.