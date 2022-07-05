Токио, 5 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Издатель Aniplex и разработчик TYPE-MOON выпустят ремастер визуальной новеллы Witch on the Holy Night. Об этом сообщает издание Cision PR Newswire UK.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Ремастер будет включать новые, полностью озвученные диалоги. Выход игры планируется на 8 декабря 2022 года.

WITCH ON THE HOLY NIGHT — визуальная новелла, действия которой происходят в Японии 1980-х годов. Главной героиней игры является Аоко Аозаки, которая пытается разобраться в сложном мире магии.