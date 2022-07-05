Чебоксары, , 13:02 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Самарской области, которых обвинили в мошенничествах в составе преступной группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правоохранители считают, что с августа 2020 года по ноябрь 2021 года пятеро обвиняемые, находясь в Самарской области, подыскивали через интернет предпринимателей и звонили их сотрудникам под видом руководства, убеждая в срочном переводе средств якобы для оплаты заказанной рекламной продукции.

Пострадавшими проходят семь бизнесменов из трёх регионов, в том числе пятеро — из Чувашии. Ущерб оценивается в сумму 432 тыс. рублей. Для возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на имущество обвиняемых на 1,8 млн рублей.

В ходе следствия проведено девять обысков в жилых помещениях в Самарской области, в ходе которых изъято более 45 сим-карт, банковских карт и мобильных устройств.

В следственном управлении отмечают, что в качестве улик использованы, в частности, заключения фоноскопических судебных экспертиз и видеозаписи из банков, где фигуранты уголовного дела обналичивали средства.

В зависимости от роли и степени участия каждого обвинение предъявлено в совершении девяти эпизодов преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные преступной группой»). Дело будет рассматриваться в суде Новочебоксарска.

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