Токио, , 13:01 — REGNUM Японская компания Bandai Namco Entertainment на прошедшей выставке Anime Expo 2022 показала игровой процесс Pac-Man World Re-Pac. Об этом сообщает портал VGC.

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На выставке показали несколько уровней, а также рассказали об улучшениях геймплея и пользовательского интерфейса. По сюжету ремейка, Pac-Man должен пройти через шесть разнообразных миров, чтобы спасти своих друзей с таинственного Острова Призраков.

Pac-Man World Re-Pac является ремейком Pac-Man World вышедшей на PlayStation в 1999 году. Новый Pac-Man выйдет 26 августа на PS5/4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.