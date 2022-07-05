Сеул, 5 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. 5-6 июля в формате видеоконференции пройдет восьмое секционное заседание по вопросам кибербезопасности в рамках расширенного совещания министров обороны АСЕАН+ (ADMM+). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

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В заседании принимают участие представители 18 стран, включая десять членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южную Корею, США, Китай, Японию, Россию, Индию, Австралию и Новую Зеландию.

В рамках мероприятия стороны обсудят меры реагирования на угрозы кибербезопасности и план учений, запланированных на октябрь.

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