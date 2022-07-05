Красноярск, 5 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался один пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали уже 10 883 человека, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 30 носителей коронавируса, выздоровел 31 человек, госпитализация потребовалась 25 заболевшим.