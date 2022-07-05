Москва, , 13:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

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Поручение сделано на фоне решения Норвегии ограничить поставки грузов для граждан РФ, проживающих на Шпицбергене.

По итогам переговоров президента РФ Дмитрия Медведева с норвежским премьер-министром Йенсом Столтенбергом Москва и Осло достигли компромисса по вопросу раздела континентального шельфа Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил денонсировать соглашение, отметив, что Россия уступила 175 тыс. квадратных километров Баренцева моря Норвегии.