Стокгольм, 5 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Вечером 4 июля в Висбю состоялись традиционные для «политической недели» в Швеции дебаты. На этот раз дискутировали лидер «Левых» Нуши Дадгостар и лидер «Христианских демократов» Эбба Буш, передает новостной портал Omni.

Стокгольм. Швеция

Первой слово взяла Дадгостар, которая ответила на вопрос, значит ли ее ультиматум о запрете получения прибыли в частных школах Швеции, что премьер-министру страны Магдалене Андерссон следует поторопиться с принятием соответствующего законопроекта.

«Сейчас мы должны что-то сделать ради наших детей, и Магдалена Андерссон тоже должна внести свою лепту. Я не вижу, чтобы мы бы как-то подталкивали ее к чему-то», — ответила Нуши Дадгостар.

«Все разговоры о получении прибыли — это отвлекающий маневр, чтобы увести внимание от того факта, что у вас просто нет никакого плана. Например, 26 из 28 школ, которые показывают наихудшие результаты, являются муниципальными общеобразовательными школами. Мы будем придерживаться принципа коллективной поддержки, и наши дети — не предмет для политических экспериментов», — парировала лидер «Христианских демократов».