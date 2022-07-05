Сан-Сальвадор, 5 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Власти Сальвадора предупредили, что над страной пройдут сильные дожди из-за тропической волны, которая последовала за прохождением тропического шторма «Бонни». Об этом пишет Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Сан-Сальвадор, Сальвадор, 2017

Отмечается, что в связи с опасностью оползней и разлива рек и оврагов 42 муниципалитета из 262 в стране находятся в состоянии «красной» (максимальной) тревоги, а остальные — в «оранжевой».

Шторм «Бонни» затронул ряд латиноамериканских стран, в числе которых — Никарагуа и Коста-Рика.