Ханты-Мансийск, , 13:00 — REGNUM В Югре за сутки на 5 июля с COVID-19 госпитализировали семерых человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 5 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей 15 человек. Выявили 10 заражённых, на семь человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Нижневартовск — четыре случая.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 5 июля лабораторно подтверждено 211 395 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 606 человек, скончались 2556 (ни одного человека за сутки).

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