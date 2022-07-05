Москва, , 13:00 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает до 1 января 2023 года пересматривать условия концессионных соглашений без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

Документ был разработан в целях реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Согласно закону, до 1 января 2023 года разрешается изменение существенных условий концессионного соглашения заключенного до 1 марта 2022 года, по соглашению сторон без согласования с антимонопольным органом, если при его исполнении изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения.

Эта норма не будет распространяться на случаи, когда объектом соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем, объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии, объекты газоснабжения, объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.

Изменение осуществляется на основании решения правительства, регионального органа госвласти либо при наличии согласования высшего должностного лица субъекта страны на основании решения органа местного самоуправления.

При этом не допускаются изменения в условия соглашения, которые приведут к изменению целевого назначения объекта концессионного соглашения, уменьшению определенного концессионным соглашением объема инвестиций в создание или реконструкцию объекта соглашения и увеличению цен на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги концессионером.

Читайте также: Законопроект об участии регионов в транспортных концессиях внесен в Госдуму